Что такое постбиотики и как они укрепляют иммунитет

Мы все уже знаем, что кишечник напрямую влияет на работу всего организма, в частности — на иммунитет. Пребиотики и пробиотики привлекают большое внимание к улучшению здоровья кишечника, про них вроде бы тоже все (или почти все) известно. А знаете ли вы, что есть еще и постбиотики? Рассказываем, что это такое и зачем они нужны.

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Вот краткий обзор каждого типа

Поскольку в определениях можно запутаться, на всякий случай напоминаем, чем пребиотики отличаются от пробиотиков и что такое пост-биотики.

Пробиотики — это полезные, или «дружественные», бактерии, которые живут внутри вашего кишечника и поддерживают иммунитет и здоровье, преобразуя клетчатку в соединения, полезные для всего организма.

Пребиотики — это группа питательных веществ, в основном клетчатка, которая питает полезные бактерии в вашем кишечнике.

Постбиотики — это биоактивные соединения, которые пробиотические бактерии вырабатывают при потреблении пребиотиков (клетчатки). Хотя они считаются отходами жизнедеятельности пробиотических бактерий, они приносят организму различную пользу.

Польза постбиотиков для здоровья

Хотя концепция постбиотиков довольно нова, они существуют уже давно и связаны с рядом преимуществ для здоровья.

Могут способствовать укреплению иммунной системы

Постбиотики обладают свойствами, которые могут помочь укрепить вашу иммунную систему.

«Например, постбиотик бутират, это короткоцепочечная жирная кислота, может стимулировать выработку регуляторных Т-клеток в кишечнике. Эти клетки помогают контролировать силу иммунного ответа организма», — рассказывает нутрициолог Елена Мухина.

Другие постбиотики, такие как фрагменты клеточной стенки и супернатант полезных бактерий, могут увеличить выработку противовоспалительных химических мессенджеров, называемых цитокинами, которые помогают уменьшить воспаление и стимулируют иммунный ответ.

«Исследования, проведенные среди взрослых, показали, что постбиотики могут помочь укрепить иммунную систему и защитить от инфекций, таких как сезонные простуда и грипп», — добавляет Елена.

Ежедневный прием постбиотиков снижает риск респираторной инфекции и повышает способность вырабатывать антитела, которые помогают защитить организм от вредных бактерий и токсинов.

Помогают уменьшить симптомы нарушения пищеварения

Воспалительными заболеваниями кишечника страдает каждый десятый человек во всем мире. Большинство списывают проявления и симптомы на недомогание, усталость. Постбиотики помогают справиться с этой проблемой (конечно, в комплексе с другими мерами). А еще они могут помочь предотвратить и вылечить диарею.

Наконец, людям с синдромом раздраженного кишечника прием постбиотиков значительно снижает частоту опорожнения кишечника, вздутие живота и боль, а также улучшает общее качество жизни.

Другие преимущества приема постбиотиков

Могут помочь при аллергии — в частности, при атопическом дерматите (экземе);

Способствуют снижению веса: несколько исследований показывают, что постбиотики помогают надежно и безопасно для организма худеть, подавляя сигналы голода;

Могут способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний: бутират, по-видимому, помогает снизить кровяное давление и подавляет гены, которые играют роль в производстве холестерина. А еще постбиотики помогают регулировать уровень сахара в крови.

Как добавить постбиотики в свой рацион

Постбиотики не так широко доступны, как пребиотики и пробиотики. Однако их можно купить в некоторых магазинах здорового питания. В некоторых случаях они могут называться не «постбиотики», а по-другому, например, бутират натрия, бутират кальция или сухой дрожжевой ферментат.

Поскольку постбиотики образуются в результате ферментации полезных бактерий в кишечнике, вы можете естественным образом увеличить выработку постбиотиков, употребляя в пищу продукты, богатые пребиотиками и пробиотиками.

Источники пребиотиков

Пребиотики обычно содержатся в продуктах с высоким содержанием клетчатки, таких как цельное зерно и овощи. Хорошими источниками являются следующие продукты:

Корень цикория;

Чеснок;

Лук;

Лук-порей;

Спаржа;

Ячмень;

Овес;

Льняное семя;

Морские водоросли.

Источники пробиотиков

Пробиотики обычно содержатся в ферментированных продуктах и напитках, таких как: