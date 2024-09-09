Эксперт назвал полезные продукты для беременных

Одним из самых важных продуктов для беременных являются куриные яйца. Они содержат большое количество белка. Также продукт богат холином, который обеспечивает полноценное физическое и умственное развитие ребенка, и жирными кислотами омега-3, необходимыми для развития мозга и зрения. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Гусева, пишет NEWS.ru.

© Вести Подмосковья

По ее словам, беременным женщинам обязательно нужно включить в рацион фасоль, чечевицу, бобы и нут. Так как бобовые содержат растительный белок и клетчатку, которые важны для профилактики проблем с желудком и кишечником. А шпинат, капуста, руккола, мангольд, айсберг и другие зеленые листовые овощи богаты фолиевой кислотой, формой витамина группы В и витаминами А, С, К, необходимыми для развития и вынашивания здорового ребенка.

Эксперт также порекомендовала будущим мамам не игнорировать ферментированные молочные продукты (йогурт, кефир, ряженка) из-за высокого содержания кальция. Если минерал не будет поступать в организм беременной женщины с пищей, то ребенок получит его из внутренних запасов мамы. Из-за этого у нее могут истощаться кости и зубы.