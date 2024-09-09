Зарядка по утрам считается самой полезной привычкой, рассказала в беседе с KP.RU терапевт, невролог Иоланта Лялите. По ее словам, утренняя зарядка полезна для гипертоников и гипотоников, а также для людей с головной болью и мигренями.

"Самая полезная привычка, которая делает ваш день лучше, это утренняя зарядка. В советское время будто бы никто не сомневался в пользе этого ритуала, был своеобразный культ зарядки: утром по радио, на производствах, в лагерях и школах. Сейчас уже мало кто практикует зарядку. И очень жаль... Ничто так не бодрит с утра, как зарядка!" — объяснила терапевт.

Невролог отметила, что утренняя зарядка помогает сохранить подтянутую форму и здоровый вес, способствует пробуждению и улучшает настроение. Чтобы улучшить свое самочувствие, следует добавить в своей распорядок дня эту полезную привычку. Также рекомендуется добавить другую полезную привычку — соблюдение режима питания, когда прием пищи происходит примерно в одно и то же время.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Кнара Андрян рассказала, что вредные привычки, например курение и злоупотребление алкоголем, делают кожу сухой и тусклой. По ее словам, также на состояние кожи влияют экологические факторы, например ветер и пыль.