Токсиколог назвал продукты, которые помогают печени восстановиться

Некоторые продукты обязательно должны быть в рационе человека, потому что они помогают наладить работу печени и желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

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Капуста способствует освобождению печени от токсинов. Сельдерей содержит эфирное масло, которое положительно влияет на работу этого органа. Еще одним важным продуктом является оливковое масло: оно защищает не только печень, но и сердечно-сосудистую систему.

«Кефир нормализует обменные процессы в организме и ускоряет метаболизм. Более того, вещества в составе кефира обладают легким желчегонным и мочегонным действием», — подчеркнул Кутушов.

Также в список продуктов вошли куркума, цикорий и ягоды, передает «Доктор Питер».

Диабет считается одним из самых серьезных заболеваний, но его можно предотвратить. Стало известно, что комплекс профилактических мер обычно оказывается эффективным. Например, регулярное взвешивание поможет избежать болезни.

До этого врач рассказала, какие продукты могут помочь в укреплении иммунитета не только осенью, но и в любое время года. В первую очередь сюда относятся цитрусовые фрукты, которые богаты витамином C.