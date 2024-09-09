Травматолог рассказал, как смягчить удар при падении

При падении или прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму, рассказал NEWS.ru заведующий травматолого-ортопедическим отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Сергей Катин. По его словам, при приземлении на ноги удар уменьшит мягкое сгибание колен.

При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар, — объяснил Катин.

Он также рассказал историю про 12-летнего жителя Подмосковья, который получил сложный перелом во время прыжка с турника. Как отметил врач, мальчик поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Медики провели ему экстренную операцию, устранив смещение отломков лучевой кости и зафиксировав их стержнями.

Сейчас маленький пациент чувствует себя удовлетворительно. Его ожидает реабилитация, а после полного восстановления кости — повторная операция для удаления металлических фиксаторов, — добавил Катин.

Ранее врач-травматолог Николай Бацаленко рассказал, что детское плоскостопие может привести к головным болям и нарушению кровообращения. По его словам, эта проблема также усугубляет сколиоз.