Эксперт рассказал, как нужно есть сыр с пользой для здоровья

Основной источник кальция в организме - молочные продукты, среди которых особое место занимает сыр. Существует ли ограничения и нормы в его употреблении, рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

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Прежде всего, в сыре, безусловно, много кальция. В беседе с корреспондентом aif.ru эксперт отметила, что, например, в ста граммах твердых сыров его - 1000 миллиграмм микроэлемента, что перекрывает всю суточную норму.

Но если в вашем рационе есть молоко, кефир или другие кисломолочка, количество любимого продукта можно, конечно, уменьшить.

При этом при употреблении сыра необходимо учитывать два момента. В нем немало калорий, и есть холестерин. Тем, кто нуждается в контроле за холестериновыми показателями, нужно это учитывать.

Второе - сыры содержат достаточно соли, которая особенно вредна для людей с повышенным артериальным давлением и склонным к отекам. В этих случаях сыр есть можно, но в ограниченном количестве.

А у выдержанных твердых сортов, как утверждает Татьяна Залетова, ученые обнаружили положительное влияние, сходное с одним из лекарств, используемых в кардиологии.

Поэтому в первом и во втором случае нужно полностью исключить все продукты из белка коровьего молока. Также поможет термическая обработка, ведь в расплавленном сыре белок немного разрушается. При этом на первых этапах лечения сыр, как и другая "молочка" полностью исключаются.

Для аллергиков есть альтернативный вариант - козий сыр, при условии, что у человека нет аллергической реакции на белок козьего молока.

В целом же, даже если прямые противопоказания отсутствуют, сыр нужно употреблять в пищу в разумных количествах.