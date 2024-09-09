Биолог назвала полезное для печени и ЖКТ блюдо

Свекольник полезен при заболеваниях нервной системы, а также для беременных, рассказала NEWS.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Она подчеркнула, что свекла богата фтором, фосфором, магнием, цинком и пектином, благодаря чему полезна для кишечника.

Основа свекольника — свекла. Она богата фтором, фосфором, магнием, марганцем, цинком, медью, калием, железом, йодом, витаминами группы В. Поэтому она помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ. Препятствует анемии, — заявила Лялина.

По ее словам, фолиевая кислота в составе свеклы помогает при заболеваниях, связанных с нервной системой, способствует полноценному развитию плода во время беременности. Бетаин предупреждает интоксикацию печени и лечит её, а также препятствует развитию гипертонии, отметила Лялина.

Свекла — рекордсмен по наличию пектина, она чистит наш кишечник. Свекольник разрешено есть всем, даже маленьким детям. Но хранить его дольше 24 часов не стоит — чтобы быть полезным, он должен быть свежим, — подытожила биолог.

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