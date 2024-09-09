Названы полезные для сосудов ягоды

Черешня и вишня являются очень полезными для гипертоников, а также для людей с атеросклерозом и малокровием, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов. По его словам, ягоды могут помочь тем, у кого зимой мерзнут руки без перчаток, поскольку это является следствием проблем с капиллярами.

Зимой у многих людей начинают мерзнуть руки без перчаток, даже при низких положительных температурах. Это говорит о проблеме с капиллярами. Употребление черешни, вишни очень хорошо укрепляет капилляры и снимает эту проблему, — сказал Наполов.

Биолог отметил, что в черешне содержится много калия, кальция, магния и витаминов А и С. Употребление ягоды укрепляет стенки мелких капилляров и делает их менее хрупкими.

Черешня и вишня также снижают свертываемость крови, препятствуют тромбообразованию. В их составе есть антиоксиданты, которые замедляют старение, — добавил Наполов.

Ранее ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии определили, что крестоцветные овощи снижают артериальное давление у людей среднего и пожилого возраста с гипертонией. К ним относятся брокколи, цветная, белокочанная и кудрявая капуста.