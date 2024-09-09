Эксперты перечислили 7 правил здорового питания осенью

Осенью необходимо увеличить потребление витаминов, чтобы усилить защиту организма от простудных заболеваний. Важно поддерживать активность и позитивный настрой, чтобы легко пережить этот сезон.

Вот несколько рекомендаций специалистов портала "Здоровое-питание.рф".

Сбалансированное питание. Осень - время, когда организм нуждается в достаточном количестве витаминов и минералов для поддержания иммунитета. Грамотный подход к рациону поможет избежать болезней и сохранить хорошее настроение. Употребление овощей. Новый урожай богат витаминами, минералами и клетчаткой. Особенно полезны лук и чеснок, обладающие противовирусными и антисептическими свойствами. Молочная и кисломолочная продукция. Она богата белками и кальцием, необходимыми для укрепления костной ткани и мышц. Она также помогает поддерживать здоровье кишечника и предотвращать дисбактериоз. Контроль потребления жиров. Важно соблюдать баланс между животными и растительными жирами. Рекомендуемое соотношение - 30 % животных и 70 % растительных. Альтернатива сладостям. Они могут негативно влиять на здоровье, поэтому стоит искать полезные заменители, такие как сухофрукты, мед и фрукты. Лучше всего употреблять их утром. Нужно регулярно питаться и выбирать здоровые перекусы, такие как овощи, творог, йогурт и орехи. В осенний период важно следить за количеством потребляемой воды, несмотря на снижение ощущения жажды.

Кроме правильного питания, важно оставаться активным и заниматься спортом. Холодная погода не должна стать препятствием для прогулок и физических упражнений.