Ученые заявили, что арахис устраняет гипертонию и болезни сердца

Исследование проводилось в Университете Пердью и включало более 150 женщин и мужчин, которые в течение трёх месяцев ели арахис каждый день. Как оказалось, арахис также богат полезными веществами.

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Американские ученые утверждают, что арахис помогает снизить давление и улучшить кровообращение, снижая тем самым риск сердечных приступов и инсультов.

Высокое давление создает дополнительную нагрузку на кровеносную систему, сердце и другие органы, такие как мозг, глаза и почки. Это коварное состояние, так как его опасность становится очевидной только со временем, увеличивая риск возникновения серьезных заболеваний. Однако можно снизить давление, просто употребляя арахис в умеренных количествах.

До этого о пользе орехов высказывалась эндокринолог Зухра Павлова. Другой специалист рассказывал о категориях граждан, которым противопоказаны орехи.