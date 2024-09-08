Эксперт объяснил, почему нельзя пить воду из бутылки, оставленной на солнце

Очень важно в жаркие дни пить много жидкости, однако лучше не брать первую попавшуюся бутылку с водой. Об этом предупреждает эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Лоусон.

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Специалист рекомендует не употреблять тёплую бутилированную воду, особенно если она находилась в очень жарком месте, например, в машине.

"Не пейте воду в бутылках, оставленную на солнце или в жарком помещении, например в автомобиле. Высокая температура может привести к выщелачиванию вредных химикатов из пластика в воду".

Сара Лоусон объяснила, что в воду могут попасть такие химические вещества, как BPA и фталаты. Они могут привести к неприятным для здоровья последствиям, в том числе спровоцировать головные боли, тошноту, головокружение, а в долгосрочной перспективе вызвать гормональные проблемы.

Чтобы этого не произошло, эксперт рекомендовала хранить воду в бутылках в прохладном месте и не оставлять её под прямыми солнечными лучами.