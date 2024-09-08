Врач рассказал, как подготовить организм к осенним простудам

Россиянам объяснили, как подготовить организм к осенним простудам
Осень традиционно является периодом простуд ввиду того, что организм многих людей оказывается слабо защищён перед различными вирусными заболеваниями.
Об этом всех граждан предупредили медики, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, уже в конце сентября россияне начнут массово испытывать нехватку внутренних ресурсов для поддержания своего здоровья в тонусе. Это будет обусловлено главным образом уменьшением светового дня и снижением уровня насыщения энергией от Солнца.
В результате чего уже в самом начале октября организм большого числа россиян начнёт сбоить, предупредили врачи. Из-за сокращения количества витаминов и микроэлементов, всё больше людей в этот период начнут чувствовать ухудшение защитных функций и снижение тонуса.
Как отмечает издание Sport24, для того, чтобы подготовить организма ко встрече с осенним климатом, необходимо придерживаться комплексного подхода. В самую первую очередь россиянам стоит проверить уровень витамина D.
Специалисты называют его ключевым для поддержания иммунной системы. Дефицит этого витамина, особенно в условиях жизни в городе и при нехватке солнечного света, становится нормой. В этой связи, доктора рекомендуют принимать его в профилактической дозировке.
Кроме этого, в конце сентября и начале октября россиянам крайне важно обеспечить свой организм необходимыми микроэлементами, такими как цинк, который также играет важную роль в работе иммунной системы, отмечают медики.
Ещё одна важная рекомендация катается смены рациона питания. Специалисты рекомендовали россиянам исключить продукты с высоким содержанием жидкости, такие как арбузы и свежие овощи, которые охлаждают организм, и отдать предпочтение тёплым блюдам.
Как оказалось, в конце сентября и начале октября гражданам особенно полезно употреблять сухофрукты, орехи и согревающие специи, а также продукты, богатые витамином C, такие как киви, шиповник, облепиха, клюква и брусника, заключили специалисты.
Читайте также: Цены вырастут ещё на 10% — россиян ждёт подорожание продуктов в магазинах.