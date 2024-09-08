Врач рассказал, как подготовить организм к осенним простудам

Осень традиционно является периодом простуд ввиду того, что организм многих людей оказывается слабо защищён перед различными вирусными заболеваниями.

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Об этом всех граждан предупредили медики, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, уже в конце сентября россияне начнут массово испытывать нехватку внутренних ресурсов для поддержания своего здоровья в тонусе. Это будет обусловлено главным образом уменьшением светового дня и снижением уровня насыщения энергией от Солнца.

В результате чего уже в самом начале октября организм большого числа россиян начнёт сбоить, предупредили врачи. Из-за сокращения количества витаминов и микроэлементов, всё больше людей в этот период начнут чувствовать ухудшение защитных функций и снижение тонуса.

Как отмечает издание Sport24, для того, чтобы подготовить организма ко встрече с осенним климатом, необходимо придерживаться комплексного подхода. В самую первую очередь россиянам стоит проверить уровень витамина D.

Специалисты называют его ключевым для поддержания иммунной системы. Дефицит этого витамина, особенно в условиях жизни в городе и при нехватке солнечного света, становится нормой. В этой связи, доктора рекомендуют принимать его в профилактической дозировке.

Кроме этого, в конце сентября и начале октября россиянам крайне важно обеспечить свой организм необходимыми микроэлементами, такими как цинк, который также играет важную роль в работе иммунной системы, отмечают медики.

Ещё одна важная рекомендация катается смены рациона питания. Специалисты рекомендовали россиянам исключить продукты с высоким содержанием жидкости, такие как арбузы и свежие овощи, которые охлаждают организм, и отдать предпочтение тёплым блюдам.

Как оказалось, в конце сентября и начале октября гражданам особенно полезно употреблять сухофрукты, орехи и согревающие специи, а также продукты, богатые витамином C, такие как киви, шиповник, облепиха, клюква и брусника, заключили специалисты.

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