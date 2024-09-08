Как снизить риск развития рака за несколько минут в день

Диетолог и профессиональный бодибилдер доктор Лэйн Нортон утверждает, что всего четыре минуты активной тренировки в день значительно снижают риск развития рака у человека. Об этом эксперт рассказал в подкасте FoundMyFitness. «Физические упражнения — это одна из немногих вещей, которые вы можете делать, чтобы улучшить все ваши показатели здоровья», — объяснил эксперт.

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Ученый-диетолог сослался на исследование, опубликованное в прошлом году в журнале JAMA Oncology, согласно которому «энергичная физическая активность» может снизить риск развития рака на 20%. Он так же отметил, что ежедневные упражнения продолжительностью 10 минут снижают риск развития рака уже на 30%, а короткие упражнения три раза в день — уже на 40%.

«Даже если вы просто будете энергично прогуливаться в течение 30 минут в день, вы добьетесь успеха», —подытожил Лэйн Нортон.

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