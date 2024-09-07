Названы три продукта, снижающие холестерин за 24 дня

Потребление некоторых орехов и жирной рыбы, такой как скумбрия и лосось, позволяет снизить общий уровень холестерина в крови и уровень «плохого» холестерина примерно на 10% за 24 дня, выяснили ученые из Оксфордского университета. Кроме того, высокое содержание полиненасыщенных жиров, в том числе числа омега-3 и омега-6, которые благотворно влияют на уровень холестерина, у подсолнечного масла. Включение в рацион этих продуктов повышает энергетические резервы в сердечной мышце, пишет «Доктор Питер».

Исследование также показало, что употребление других продуктов увеличивает количество жира вокруг печени, что, в свою очередь, повышает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о жирном мясе, тортах, пирожных, печенье.

Это исследование дает нам доказательства, что насыщенные жиры очень быстро и незаметно создают риск для здоровья сердца, не вызывая никаких изменений в весе человека, — отмечает заместитель медицинского директора British Heart Foundation.

Ранее врач-терапевт Михаил Братусь рассказал, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно есть рыбу один-два раза в неделю. По его словам, также этот продукт рекомендуется людям с диабетом и с онкологическими заболеваниями.