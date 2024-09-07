Очки с желтой линзой: польза или вред для здоровья

Разбираемся, действительно ли такой аксессуар полезен для здоровья.

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Среди спортсменов набирает обороты тренд на очки с жёлтыми линзами. Существует мнение, что это не просто модный атрибут — такой аксессуар блокирует вредный синий свет от экранов мобильных устройств, помогает организму расслабиться, подготовиться ко сну, легче перенести джетлаг, а также улучшить настроение. Действительно ли это так, выясняем с экспертом.

Что говорит наука о действии очков с жёлтыми линзами?

«С точки зрения защиты глаз от ультрафиолета жёлтые очки так же полезны для здоровья глаз, как и солнцезащитные очки любого другого цвета».

Считается, что очки с жёлтыми линзами блокируют синий спектр света — как от солнца, так и экранов. Это якобы помогает снизить нагрузку на глаза, уменьшить утомляемость.

Также есть мнение, что такой аксессуар помогает при длительной работе за компьютером, снижая яркость экрана и облегчая зрительное восприятие. Однако важно отметить, что научные данные по этому вопросу противоречивы.

Переизбыток синей части спектра может несколько перевозбуждать головной мозг, и это способно ухудшить процесс засыпания.

Синий спектр дневного света отчасти поглощается атмосферой Земли, но когда солнце высоко или в зените, то поглощение уменьшается. Поэтому синий свет преобладает в периоды максимально высокого стояния солнца, то есть днём, когда проблема засыпания неактуальна.

Также синий свет есть в свечении различных экранов гаджетов. Поэтому для лучшего засыпания не рекомендуется использовать гаджеты перед сном.

Что касается проблемы джетлага: она зависит не от синего или какого-либо другого света, а от сбоя «внутренних часов» организма при перемене часовых поясов. Поэтому использование жёлтых очков её никак не улучшит.

Также бытует мнение, что жёлтые очки улучшают настроение, помогают справиться с депрессией. Это не соответствует действительности, поскольку расстройства настроения, в том числе депрессия — это сложные заболевания, в основе которых лежит нарушение выработки головным мозгом некоторых веществ, в первую очередь серотонина и норадреналина.

Течение таких заболеваний зависит от многих факторов, и жёлтые очки никак не улучшают состояние такого пациента.

Однако нет научных данных, подтверждающих пользу для здоровья именно жёлтых очков.

Как работают жёлтые очки?

Как и любые другие солнцезащитные очки, они отсекают невидимую глазу ультрафиолетовую часть спектра, которая вредит как здоровым глазам, так и при заболеваниях хрусталика или сетчатки глаза.

Также очки с жёлтыми линзами отсекают (некоторые практически полностью) синюю часть спектра, видимую глазу. Поэтому в ясный день, когда солнце высоко и синий цвет преобладает, они могут несколько улучшить контрастность, если смотреть в сторону света.

На этом основании жёлтые очки получили популярность среди теннисистов, гольфистов — то есть тех спортсменов, которым приходится смотреть в сторону солнца, например, следя за мячиком во время игры.

Это может иметь значение, если соревнования проходят в середине дня близко к экватору, тогда активность синего спектра максимальна, и контрастность на этом ярком фоне ухудшается.

Чем севернее широта, тем этот эффект будет меньше, а в пасмурную погоду отсекание синего спектра вообще не нужно.

Также важно помнить, что длительно смотреть в сторону солнца даже в очках жёлтого цвета не следует, можно получить вполне реальный ожог.

В сумерках или темноте уменьшение любой части цветового спектра, в том числе синей, может только ухудшить видимость, поэтому водителям использовать жёлтые очки в тёмное время суток не стоит.

В чём польза и вред жёлтых очков?

Польза в защите от УФ-лучей несомненна, но это свойство очков любого цвета. Отсекание синей части спектра имеет значение для улучшения контрастности только при очень ярком солнце в местностях, которые находятся ближе к экватору.

Польза жёлтых очков для улучшения эмоционального фона, нормализации сна и преодоления джетлага — это миф.

Сейчас очки жёлтого цвета активно рекламируют, они очень популярны среди спортсменов, и это влияет на наш выбор. Однако научных данных, каких-либо убедительных исследований на этот счёт нет или пока нет.

Возможно, если человек любит жёлтый цвет или искренне верит, что именно такие очки помогут в решении таких проблем, то почему бы ему не пользоваться этим гаджетом? Вреда от него точно не будет.