Какие продукты нельзя запивать чаем

Не все продукты можно запивать чаем. Есть целый список вкусностей, которые несовместимы с этим напитком. Сочетание чая с ними может вызвать проблемы со здоровьем, предупреждают врачи.

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Белковые продукты. Из-за белков антиоксиданты, содержащиеся в чае, могут неправильно усваиваться. Не запивайте напитком творог. Кроме того, не пейте чай после употребления яиц или мяса.

Молочные продукты. Чай приводит к неправильному усвоению кальция. Также рекомендуется не добавлять в чай молоко.

Кондитерские изделия. С детства многие привыкли пить чай с конфетами и сладостями. Однако не стоит употреблять напиток вместе с печеньями, пирожными и другими вкусностями.

Чай притупляет вкус сладостей, поэтому появляется желание есть больше печенья или конфет.

Острые блюда. Употребление чая после острой еды может негативно повлиять на желудок. Кроме того, острота не даст в полной мере ощутить вкус чая.

Продукты с большим содержанием железа. Танины и оксалаты, которые содержатся в чае, могут привести к нарушению усвоения железа.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что чай с лимоном совсем не так полезен, как люди привыкли думать. По ее словам, это только вкусовая привычка. Она добавила, что варенье с лимоном — это вредный продукт, потому что при его приготовлении разрушается витамин С и добавляется много сахара.