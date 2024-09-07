Кому необходимо прививаться от гриппа в первую очередь

О начале кампании по вакцинации от гриппа объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, кому нужно сделать прививку в первую очередь.

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«Конечно, это люди из группы риска. Речь идет о детях, в первую очередь до трех лет. Кстати, напомню, что вакцинация от гриппа проводится детям с шестимесячного возраста. Соответственно, до трех лет они должны вакцинироваться двукратно», – заявил специалист.

Врач-иммунолог уточнил, что дети старше трех лет и подростки, а также взрослые ежегодно вакцинируются однократно. И как раз детям, посещающим детские сады и школы, вакцинация крайне показана. В особенности это касается ребят, страдающих хроническими заболеваниями, при которых вакцинация не противопоказана.

«Мы знаем, что в детских коллективах ОРВИ заболевают за сезон до половины всех, например, учеников в школах. И среди них существенная часть тех, кто заболевает гриппом. Кроме того, помимо детей, вакцинация также показана людям пожилого возраста, в первую очередь людям старше 60 лет», – подчеркнул эксперт.

Специалист отдельно выделил и взрослых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, которым не противопоказана вакцинация, а также женщин, планирующих беременность, и беременных женщин.