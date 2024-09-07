Невролог рассказал, сколько можно спать днем

Тем, кто много работает, испытывает стресс от повседневной загруженности и плохо высыпается ночью, послеобеденный отдых может помочь справиться с усталостью и восстановить силы в течение рабочего дня, заявил в беседе с RT врач-невролог Максим Панков.

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«После короткого сна уходит напряжение, улучшаются память, сообразительность и другие умственные функции. Некоторые исследования говорят о том, что повышается и физическая работоспособность, что может быть важно, например, для спортсменов или для тех, кто работает в ночное время», — рассказал эксперт «СберЗдоровья».

Говоря о пользе такого отдыха, врач подчеркнул, что дневной сон должен быть коротким, не более 30 минут.

«Спать лучше в помещении, где достаточно тихо, в маске для сна или закрыв окна плотными шторами. Сон в течение 20—30 минут позволит немного подремать, оставаясь в фазе быстрого сна. Если спать дольше, мозг перейдёт в следующую фазу — глубокого сна, и пробуждение от него, скорее всего, вызовет сонливость и чувство разбитости, что не принесёт организму пользы. Поэтому, прежде чем лечь отдохнуть днём, важно заранее поставить будильник», — пояснил специалист.

Однако, по его словам, бывают случаи, когда может быть полезен и более длительный сон, около 1,5 часа.

«Это касается людей, чья работа может приводить к нарушениям циркадных ритмов: работникам служб экстренной помощи; тем, кто работает посменно или вахтовым методом. Циркадный ритм — это внутренние часы организма, которые следуют 24-часовому циклу. В этом цикле есть два пиковых периода сонливости: первый приходится на ночь, а второй — на полдень. Если у человека нет возможности спать во время ночного пика, то отдых во время полуденного пойдёт ему на пользу, помогая справляться с усталостью», — объяснил собеседник RT.

Кроме того, невролог рекомендует отдыхать в такое время, чтобы до ночного сна оставалось не менее 8 часов.

«Для большинства людей это будет означать сон до 15:00. Если лечь спать позже, это может привести к проблемам со сном ночью. Ощутить негативное влияние дневного отдыха на ночной сон могут пожилые люди, а также пациенты с тревожными и депрессивными расстройствами. Зачастую они начинают испытывать проблемы с засыпанием или подвержены частым пробуждениям ночью, если в их расписании есть место полуденному сну», — предупредил Панков.

Ранее невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что комфортнее всего спать, когда температура в комнате не выше +16...+20 °C.