Кардиолог назвал допустимую дозу красного вина и кому стоит воздержаться

Здоровый мужчина может выпивать около 200 миллилитров красного сухого вина в день без пагубного влияния на организм, для женщин эта доза равна примерно 100 миллилитрам. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

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«Не забываем, что это вино должно быть сухим»‎, — подчеркнула медик.

Она добавила, что красное сухое вино обладает антиоксидантным эффектом, то есть улучшает доставку кислорода клеткам, соответственно, от этого может улучшаться и состояние организма.

Маршинцева сообщила, что если пациент ранее злоупотреблял алкоголем и у него уже были проблемы с печенью, то стоит воздержаться от приема вина. При этом, по ее словам, нельзя ставить границы для всех людей.

«Если это здоровый человек, который занимается спортом, то, наверное, он может себе позволить 100 миллилитров красного вина в день»‎, — подчеркнула врач в беседе с РИА Новости.

Одно из американских исследований показало, что красное вино помогает сжигать жир и снижать вес. Ученые отмечают, что в красном винограде есть компонент — ресвератрол, который превращает белый жир в бурый, что помогает сжигать калории. Врач-диетолог Наталья Павлюк прокомментировала эти доводы.

Любые алкогольные напитки, независимо от крепости, качества и цены, увеличивают риск развития рака. С таким предупреждением выступил онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев.