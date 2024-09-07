Доказано, что физические нагрузки защищают мозг

Активные физические нагрузки 1–2 раза в неделю имеют существенные преимущества по сравнению с каждодневными упражнениями. К такому выводу пришли китайские ученые.

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В ходе эксперимента люди были разделены на три группы: неактивные (те, кто занимался спортом менее 150 минут в неделю), «воины выходного дня» (те, кто занимался более 150 минут, из которых более половины приходится на 1–2 дня в неделю) и активные (те, кто регулярно занимался спортом более 150 минут, распределенных равномерно в течение недели).

Далее специалисты наблюдали за здоровьем испытуемых на протяжении 8,5 года. Это позволило им сделать несколько важных выводов.

Неактивные граждане за это время пострадали сильнее всего: у них были повышены риски всех заболеваний головного мозга. Самые лучшие результаты были у «воинов выходного дня»: у них на 26 процентов снизился риск деменции, на 21 процент — инсульта, на 40 процентов — депрессии. Те же, кто регулярно занимался спортом, оказались здоровее неактивных, однако по целому ряду показателей они уступали второй группе, сообщает «КП».

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