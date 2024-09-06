$89.82+0.1299.72+0.52
Войти в почту

Назван самый вредный фастфуд

Самым вредным фастфудом являются картошка фри и все блюда, которые жарились во фритюре, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что эти блюда содержат трансжиры, употребление которых чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Назван самый вредный фастфуд
© РИА Новости

«Жареный во фритюре фастфуд бывает двух видов: вредный и катастрофически вредный, — сказала диетолог. — Катастрофа происходит тогда, когда во фритюре не меняют масло, что является нормальной практикой в большинстве заведений фастфуда».

Трансжиры, как объяснила Соломатина, нарушают работу организма, делая клеточные мембраны жесткими, плохо пропускающими питательные вещества и как будто старыми. Также эти токсичные вещества не только провоцируют раннее старение организма, но и могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

«А бывает, что в заведениях фастфуда жарят на пальмовом масле. Это насыщенный жир, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. При нарушении работы сосудов возрастают риски инсультов, инфарктов и даже сосудистой деменции — мозг страдает на фоне дефицита кислорода и питательных веществ, — предупредила диетолог. — Получается, что самый опасный фастфуд — это картошка фри, жареные сладкие пирожки, все, что жарится в панировке».

Также Соломатина призвала избегать злоупотребления сладким фастфудом: пирожками, пончиками, булочками и прочим. Она напомнила, что из одной молекулы сахара синтезируются две молекулы жира, а ожирение само по себе является крайне опасным заболеванием.

«Самые полезные блюда из ресторанов быстрого питания — это пицца, шаурма. Все, где жарка сведена к минимуму, где мало сахаров, зато много овощей, зелени», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина предупредила об опасности дефицита клетчатки. В частности, это приводит к запорам и увеличению веса.

ЗОЖ
Елена Соломатина