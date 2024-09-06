Как питаться при кожных заболеваниях

Дело в том, что кожные покровы тесно взаимосвязаны со всем организмом, и в особенности с пищеварительной, эндокринной и нервной системами. Именно поэтому важным этапом в лечении является диета. А ее соблюдение позволит сократить сроки устранения заболевания.

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Среди основных задач лечебного питания - повышение защиты организма, восполнение потери белка, витаминов и минеральных солей, дезинтоксикация организма и улучшение окислительных процессов.

Смирнова выделяет главные принципы диетотерапии при заболеваниях кожи. Первым делом весь дневной рацион нужно раздробить на 4-6 приемов пищи. Причем последний должен быть минимум за 2 часа до сна.

Если кожное заболевание находится в острой стадии, то первые 3-4 дня рекомендуется придерживаться гипокалорийной протертой диеты. Она заключается в исключении продуктов, вызывающих у пациента ту или иную аллергическую реакцию.

Во время диеты необходимо исключить простые сахара, сдобу, свежий дрожжевой хлеб, а также пищу с высокой антигенной потенцией - яйца, цитрусовые, клубнику, ананасы, курицу, шоколад, натуральный кофе, какао, колбасные изделия, рыбу, крабов, манную крупу, креветки, томаты, орехи, грибы, молоко и сливки. Под запрет попадают крепкие мясные бульоны и субпродукты, бобовые и телятина.

Также не стоит налегать на соль. 5-7 граммов в сутки будет достаточно.

Однако диета - это не только ограничения, но еще и восстановление. Вот почему следует обратить внимание на нормализацию витаминов С, Р, А, Е, группы В и солей кальция. Исходя из этого, рацион важно обогатить фруктами и ягодами, такими как зеленые яблоки, черника, сливы, клюква, белая смородина, крыжовник и вишня, а также овощами. Сюда отлично впишутся кабачки, капуста, огурцы, тыква и репа.

Конечно, все это будет полезным при правильной технологической обработке.

Главное помнить, что диетотерапия - это краткосрочный результат. Чтобы сохранить здоровье, нужно формировать правильное пищевое поведение, сообщает министерство здравоохранения по Самарской области.

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