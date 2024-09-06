Диетолог назвал три самые опасные диеты

В погоде за стройностью люди часто выбирают диеты, которые быстро снижают вес, но при этом негативно влияют на общее здоровье, состояние кожи и ЖКТ. О самых опасных видах похудения «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

© Вечерняя Москва

По его словам, вредными считаются диеты, которые исключают из рациона какую-либо группу питательных веществ (белки, жиры или углеводы). Эксперт назвал три самых опасных для здоровья диеты.

Монодиета

Такой способ снижения веса считается самым опасным, потому что человек на протяжении длительного времени ест только один продукт, исключая все остальные источники энергии из рациона, пояснил диетолог.

— Но беда в том, что любой продукт в одиночку не может закрыть потребности организма в питательных веществах, а значит, рано или поздно возникнут дефициты, — отметил Гинзбург. Причем чем дольше человек будет придерживаться такой диеты, тем сильнее будет вредить своему организму, предупредил диетолог. — Например, люди, которые выбирают тыквенную диету, сталкиваются с белковым голоданием, анемией, проблемами с кожей, снижением иммунитета, потерей мышц. А после того как организм истощается из-за нехватки микроэлементов и питательных веществ, он требует их в двойном размере, из-за чего лишний вес снова возвращается, — сообщил собеседник «ВМ».

Фруктово-овощная диета

Как рассказал эксперт, такая диета однозначно поможет человеку сбросить лишний вес, но приведет к проблемам с ЖКТ.

— Фрукты и овощи (особенно овощи) — низкокалорийные продукты, поэтому, придерживаясь такого питания, через какое-то время вес начнет уходить. Однако эти продукты содержат очень много органических кислот, которые раздражают слизистую желудка и приводят к образованию гастритов и язв. На фоне постоянного голода также повышается голодная секреция желудка (кислотность желудочного сока), поэтому, если у людей уже есть проблемы с ЖКТ, состояние может усугубиться, — предостерег Гинзбург.

Интервальное голодание

Несмотря на все преимущества интервального голодания, оно также может негативно сказаться на общем состоянии человека, считает диетолог.

— Такой способ похудения может быть вреден при отсутствии физических нагрузок, потому что может привести к саркопении — потере мышечной массы, — пояснил собеседник «ВМ».

Однако в остальном такой тип питания достаточно полезен, потому что улучшает состав липидов, снижает уровень холестерина и сахара в крови, добавил Гинзбург.

Между тем в России увеличилось количество людей с избыточным весом, следует из исследования Росстата. Если в 2018 году доля россиян, которые находились в состоянии предожирения (с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 30), составляла 40 процентов, то в 2023 году до этого показателя «добрались» почти 44 процента населения страны. Почему россияне продолжают набирать вес и как ожирение вредит здоровью, выясняла «ВМ».