Врач рассказала о нюансах арбузной диеты

Рекомендованная длительность арбузной диеты — два-три дня. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Средняя норма потребления ягоды, по ее словам, — 200-300 граммов на прием пищи.

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«Берем полтора килограмма мякоти арбуза, делим ровно на шесть приемов. Половинку съедаем, пережевывая, а половинку рассасываем до образования растительных волокон в полости рта. И между этими приемами пищи, которые распределяем до восьми часов вечера, пьем не менее двух с половиной литров жидкости», — рассказала специалист.

Она добавила, что людям с синдромом избыточного бактериального роста или реактивного кишечника не следует злоупотреблять арбузом.

Агроном Владимир Викулов до этого рассказал, как выбрать хороший арбуз без нитратов.

По его словам, поверхность хорошего плода должна быть гладкой. Помимо этого, он советует выбирать средние арбузы с четкими полосами и желтоватым пятном — местом, где он лежал на земле. Звук при ударе по кожуре должен быть достаточно звонким. Это говорит о том, что ягода полная, не перезрела, нет внутри пустот.

Ранее стало известно, как изменились цены на арбузы и дыни за год.