Какие ферментированные напитки самые полезные

Ферментация - это процесс брожения. Под воздействием микроорганизмов или собственных ферментов продукт изменяется и приобретает новые свойства. Люди издревле пользовались такой возможностью для создания вкусных и полезных блюд.

Специалисты рассказали о свойствах пяти популярных ферментированных напитков.

1. Кефир содержит молочнокислые бактерии. Эти лактокультуры пребиотиков схожи с естественной полезной микробиотой кишечника. Поэтому кефир отлично стимулирует процесс пищеварения и переваривания. Также этот напиток содержит молочный белок, который легко усваивается, органические и жирные кислоты, витамины А, РР, бета-каротин, С, Н, восемь витаминов группы В, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк и другие минеральные вещества. К тому же он низкокалориен.

Однако перед тем, как налегать на кефир, следует посоветоваться с врачом. Напиток может быть противопоказан тем, у кого повышена кислотность желудка или пациентам с язвой, гиперацидным гастритом и панкреатитом.

2. Айран тюркские народы традиционно изготавливают на основе коровьего или козьего молока. После процесса ферментации его смешивают с водой и солью. В итоговом варианте несколько меньше полезных жиров, белка, витаминов и минералов, чем в цельном молоке или кефире. Однако лактобактерии в нем все же есть, поэтому функция улучшения пищеварения сохраняется. К тому же айран прекрасно утоляет жажду.

Однако при болезнях желудочно-кишечного тракта следует с осторожностью пить этот кисломолочный напиток. И лучше проконсультироваться с врачом.

3. Традиционный русский квас производится из перемолотого зерна способом естественного брожения, причем двойного. Он прежде всего ценится за способность утолять жажду. Однако и пользы в нем достаточно. Напиток содержит витамины С, Е и группы В, а также множество микроэлементов: калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор, серу и другие. К тому же в процессе брожения образуются кислоты и молочнокислые бактерии. Так что квас тоже помогает стимулировать пищеварение и рост полезной микрофлоры в кишечнике.

Он способствует укреплению иммунитета и здоровой работе нервной системы. Однако из-за брожения он содержит небольшое количество алкоголя. Поэтому квас не рекомендуют детям, беременным и кормящим женщинам и водителям перед управлением автомобилем. А людям с болезнями ЖКТ лучше спросить у врача, можно ли употреблять этот продукт.

4. Травянистое растение иван-чай заготавливают разными способами. Для ферментации используют свежие зеленые и обязательно немытые листочки. Их перетирают и скручивают, а потом сушат при высокой температуре. Заваренное сырье создает насыщенный, ароматный и полезный напиток. Он способен помочь наладить здоровую работу желудочно-кишечного тракта, справиться с дисбактериозом и улучшить обмен веществ.

Считается, что пить иван-чай можно даже кормящим женщинам и детям. Однако стоит проконсультироваться со специалистами в случае предрасположенности к варикозной болезни и нарушении свертываемости крови.

5. Чайный гриб, он же комбуча, - известный с древности напиток. В наши дни он переживает новую волну популярности. Слизистое образование из живых бактерий помещают в воду, добавляют чай, сахар, устанавливают комфортную температуру и обеспечивают доступ солнечного света. В результате получается жидкость, которая содержит витамины группы В, кофеин, молочнокислые бактерии, немного уксуса. Считается, что употребление комбучи помогает хорошему метаболизму, здоровой работе ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Напиток может оказывать противовоспалительное, детоксикационное, антидепрессивное и сахаропонижающее воздействие. Однако комбучу не рекомендуют людям с серьезными проблемами в работе иммунной системы, синдромом раздраженного кишечника, диабетом.

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