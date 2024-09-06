Сладкая, а при диабете можно: специалисты рассказали о свойствах рябины

Сладкое вещество в рябине можно даже диабетикам. В конце августа начинается сезон рябины, плоды которой после созревания могут висеть до самой зимы. К этим ягодам многие относятся со скепсисом, потому что те горчат, однако пользу рябины нельзя недооценивать. Тем более есть лайфхак, как избавиться от горечи.

Польза рябины

Как объяснили kras.mk.ru специалисты красноярского Роспотребнадзора, рябина содержит:

витамины А и С;

калий;

цинк;

медь;

сорбозу (из неё делают сахарозаменитель сорбит).

Рябина повышает иммунитет и убивает вредные бактерии, очищает кровь и работает как мочегонное средство. Несмотря на сладкое вещество, ягоды можно есть даже диабетикам.

Как есть рябину

По советам экспертов, из рябины можно делать:

смесь для компота (подойдут и свежие, и замороженные ягоды);

рябиновое варенье;

сок (если добавить мёд — получится хорошее лекарство при ОРВИ).

Как сделать рябину менее горькой? Ягоды лучше собирать после первых заморозков — тогда горечь будет слабее.

Ещё больше о пользе рябины можно узнать здесь.