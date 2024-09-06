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Сладкая, а при диабете можно. Россиянам рассказали о неожиданных свойствах рябины

Сладкое вещество в рябине можно даже диабетикам. В конце августа начинается сезон рябины, плоды которой после созревания могут висеть до самой зимы. К этим ягодам многие относятся со скепсисом, потому что те горчат, однако пользу рябины нельзя недооценивать. Тем более есть лайфхак, как избавиться от горечи.

Сладкая, а при диабете можно: специалисты рассказали о свойствах рябины
© globallookpress.com

Польза рябины

Как объяснили kras.mk.ru специалисты красноярского Роспотребнадзора, рябина содержит:

  • витамины А и С;
  • калий;
  • цинк;
  • медь;
  • сорбозу (из неё делают сахарозаменитель сорбит).

Рябина повышает иммунитет и убивает вредные бактерии, очищает кровь и работает как мочегонное средство. Несмотря на сладкое вещество, ягоды можно есть даже диабетикам.

Как есть рябину

По советам экспертов, из рябины можно делать:

  • смесь для компота (подойдут и свежие, и замороженные ягоды);
  • рябиновое варенье;
  • сок (если добавить мёд — получится хорошее лекарство при ОРВИ).

Как сделать рябину менее горькой? Ягоды лучше собирать после первых заморозков — тогда горечь будет слабее.

Ещё больше о пользе рябины можно узнать здесь.

ЗОЖ
Роспотребнадзор