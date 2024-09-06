Врач перечислил три части тела, которые все игнорируют в душе

Врач Джейсон Сингх рассказал о трех частях тела, которые большинству людей следует мыть тщательнее, — это пупок, ступни и уши.

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«Пупок создает теплую, влажную среду, которая может стать питательной средой для бактерий и грибков», — объяснил он в вирусном ролике TikTok.

Недостаточный уход может привести не только к неприятному запаху, но и инфекциям.

Из-за обилия потовых желез на ступнях их так же важно тщательно промыть — уверен доктор Сингх. С ним согласен врач семейной медицины Эрик Ашер.

«Люди, как правило, ожидают, что во время принятия душа мыло будет стекать с других частей тела и попадать на их ступни, но этого недостаточно», — рассказал эксперт в интервью The Post.

Если вы носите носки, облегающую обувь или занимаетесь спортом, особенно важно мыть кожу между пальцами ног.

Еще одно место, обделенное тщательным мытьем во время водных процедур, — зоны за ушами.

«Сальные железы за ушами вырабатывают кожное сало, которое представляет собой смесь пота и грязи», — объяснил медик.

По его словам, близость к волосам, которые так же естественным образом жирнятся, могут создавать среду, способствующую чрезмерному размножению бактерий.