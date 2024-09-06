Врач перечислила необходимые для женского здоровья витамины

При планировании беременности и во время неё стоит принимать фолиевую кислоту, холекальциферол.

Необходима предварительная консультация с доктором.

Об этом «Газете.Ru» сообщила эндокринолог Екатерина Бузинова.

«Фолиевая кислота (Витамин B9) особенно важна для женщин, планирующих беременность, так как она помогает предотвратить дефекты развития нервной трубки у плода. Также витамин B9 поддерживает здоровье клеток и способствует нормальному функционированию иммунной системы. Источники: листовая зелень (шпинат, брокколи); бобовые (чечевица, фасоль); цитрусовые и авокадо; обогащенные хлеб и злаки. Витамин C важен для синтеза коллагена, что критично для здоровья кожи, а также улучшает усвоение железа, что может помочь предотвратить анемию. Также этот витамин поддерживает иммунную систему. Источники: цитрусовые (апельсины, лимоны); ягоды (клубника, черника); перцы (особенно болгарский); брокколи и помидоры; омега-3 жирные кислоты», — отметила врач.

Ранее гинеколог ВОЗ призвала беременных не переживать из-за сокращения поставок иммуноглобулина в РФ.