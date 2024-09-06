Названы витамины и минералы, без которых мужчинам не обойтись

Сбалансированное питание, режим и сон являются важными факторами для поддержания здоровья организма, рассказала NEWS.ru диетолог София Кованова. В то же время для укрепления мужского здоровья, по словам врача, нужны богатые цинком и селеном продукты.

Правильное и сбалансированное питание, режим и сон — самое важное для нашего организма, тогда он будет работать как часы, — отметила специалист.

Кованова добавила, что некоторые группы продуктов воздействуют на различные рецепторы для гормонов. Бустерами естественного тестостерона врач назвала питание и добавки, которые стимулируют рост мышц, корректируют уровень половых гормонов, увеличивают силу и либидо.

Для здоровья мужчин нужны на постоянной основе цинк, селен, витамины группы В, В12, жирные кислоты, аллицин (из аминокислоты цистеина) увеличивает приток крови к половым органам, — уточнила диетолог.

Ранее психотерапевт, психиатр кандидат медицинских наук Диана Генварская рассказала, что не все виды спорта полезны для гормонального фона. По ее словам, мужчинам и женщинам подойдут разные виды спорта — мужчинам не повредят силовые занятия в спортзале, в то время как женщинам лучше выбирать групповые тренировки — йогу и танцы.