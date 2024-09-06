Врач назвала три продукта, которые делают человека моложе

Сочетание ряда продуктов в простом осеннем меню поможет улучшить настроение, предупредить воспалительные процессы, а также выглядеть лучше. О том, какие сезонные продукты наиболее полезны, рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг.

Выращенная на собственном огороде свекла - один из самых лучших продуктов для сердечно-сосудистой системы. Употребление блюд из свеклы связывают с очищением артерий и улучшением состояния сосудов и крови. Овощ богат яблочной, лимонной, винной органическими кислотами, содержит много клетчатки.

"Свекла делает сосуды более эластичными, обеспечивая хороший ток крови благодаря содержанию оксида азота", - отметила врач.

С точки зрения омолаживания организма врач обратила внимание также на гранаты и грибы. Первые содержат эллаговую кислоту. Это антиоксидант, который помогает омолаживать организм. Также употребление продукта связывают с улучшением кровотока и защитой клеток от влияния канцерогенов.

Грибы же являются источником бета-глюканов. Они поддерживают работу иммунных клеток, обеспечивая защиту организма от окислительного повреждения.

"Это также предотвращает формирование опухолей", - отметила Екатерина Янг.

Стоит помнить, что грибы содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина, способствуя очищению сосудов от всего лишнего.

Специалисты советуют не хранить грибы рядом с другими продуктами из-за особенности первых впитывать запахи - благодаря своей губчатой структуре. Выбирая те или иные продукты для приготовления блюд, важно учитывать возможные индивидуальные противопоказания, подчеркивают медики.