Эксперт назвал самый полезный для здоровья хлеб

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал, какой хлеб принесет организму наибольшую пользу.

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Ржаной хлеб полезнее, чем пшеничный, так как ржаная мука содержит больше ценных веществ и витаминов. В нем содержится цинк, марганец, железо, медь, витамины В1, В2, В6, РР и прочие полезные микроэлементы. Он содержит пищевые волокна и менее калориен, чем пшеничный, — рассказал он РИА Новости.

Ржаной хлеб следует есть людям с сахарным диабетом и при проблемах с ЖКТ. Но его не рекомендовано употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, потому что ржаная мука только усугубит состояние.

Также полезен хлеб с добавлением отрубей: по содержанию клетчатки, количеству витаминов группы В он превосходит ржаной хлеб и имеет низкую калорийность.

Бурматнов также сообщил, что полезно включать в рацион сорта пшеничного хлеба, содержащие семена льна, подсолнечника, зерна проса, овса, гречихи и другие полезные добавки.

К полезным хлебам можно отнести гречишный. Он содержит железо, лецитин и хорошо усвояемый растительный белок.

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