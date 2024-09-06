Дерматолог перечислила причины появления целлюлита у мужчин

Жир у мужчин может откладываться по мужскому типу – на животе, и по женскому – в виде целлюлита, сказала газете ВЗГЛЯД врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она также дала рекомендации по избавлению от «апельсиновой корки» на теле и назвала наиболее подверженных к ее появлению людей.

«Чаще всего целлюлит появляется из-за избытка женских половых гормонов. Соответственно, если у мужчины обнаруживается целлюлит, ему необходимо обратиться к врачу-эндокринологу и посмотреть, где в организме проблема. Гормональные нарушения у мужчины с целлюлитом совершенно точно будут», – говорит Егорова.

Она рассказывает, что это может быть, например, инсулинорезистентность – состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к гормону инсулину. Также может наблюдаться высокий пролактин – гормон, который в мужском организме усиливает рост волос, иммуномодуляцию, а в женском также отвечает развитие молочных желез, обеспечение процесса лактации, участвует в физиологии менструального цикла и так далее.

Если мужчина ведет малоподвижный образ жизни, пренебрегают правильным питанием, не занимается спортом, то жировые отложения, как правило, идут по мужскому типу – на животе появляется висцеральный жир. В таких случаях целлюлит не появляется. Зоны его обитания на боках, ягодицах, когда отложения жира идут по женскому типу.

«Если целлюлит появляется в молодом возрасте – до 30 лет, то это обязательно эндокринологическая проблема. В данном случае появление целлюлита – это повод в обязательном порядке обратиться к врачу», – предупреждает Егорова.

Для того, чтобы мужчине избавиться от целлюлита, по словам специалиста необходимо в первую очередь исключить причину – найти ее вместе со специалистом и начать лечение. Далее необходимо нормализовать все приемы пищи – наладить правильное питание. Также следует избавиться от лишнего веса.

«Безусловно, всем мужчинам необходимо заниматься спортом. Мышцы должны работать, тело должно быть в тонусе. А еще целлюлит очень часто бывает у мужчин, которые любят пиво. Оно стимулирует выработку женских половых гормонов. Поэтому этот хмельной напиток достаточно опасный для мужчин», – делится дерматолог.

Она подчеркивает, что сам целлюлит для человека никак не опасен, и если он где-то есть, то кроме эстетического вреда он никакого больше не приносит. Тем не менее, целлюлит может быть сигналом, причем не просто о запущенном состоянии организма, но и о проблемах со здоровьем.

«Ни о каких жиросжигателях для борьбы с лишним весом, целлюлитом речи идти точно не должно, про это стоит забыть навсегда. Жир должен сжигаться при правильном образе жизни, сбалансированном питании, высокой физической активности. А вот массаж в данном случае будет полезен, так как он ускорят обмен веществ. Причем как LPG-массаж (вакуумно-роликовый), который делается аппаратом, так и ручной. К полезным также можно отнести бани, сауны, плавание в бассейнах. Но нужно понимать, что все это будет работать только в комплексе с ведением здорового образа жизни», – заключила Егорова.

Ранее врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил причину роста численности мужчин с лишним весом в России. Он также рассказал, почему тенденция «толстения» не останавливается, несмотря на то что некоторые люди стали вести здоровый образ жизни, есть более полезную еду, больше двигаться.