$89.70+0.7899.19+1.12
Войти в почту

Диетолог назвал 10 главных преимуществ употребления манго перед сном

Манго могут стать отличным перекусом перед сном: они утоляют аппетит, не вызывая нарушений сна. Диетолог-нутрициолог Карлин Томас назвал преимущества употребления этого тропического фрукта на ночь.

Диетолог назвал 10 главных преимуществ употребления манго перед сном
© Чемпионат.com

  1. Улучшает качество сна. Перекус манго помогает быстрее заснуть и обеспечивает более восстанавливающий отдых. Тропический фрукт богат витаминами С и В6. Последний отвечает за синтез серотонина: организм использует этот нейромедиатор для выработки мелатонина, гормона, вызывающего сон.
  2. Устраняет заложенность носа. Употребление манго может улучшить дыхание во время сна. Кроме того, фрукт обладает противовоспалительными свойствами, полезными для профилактики и лечения астмы.
  3. Помогает контролировать артериальное давление. Манго богаты пищевыми волокнами и калием, которые могут быть полезны для регулирования артериального давления и укрепления здоровья сердца.
  4. Способствует здоровью сердца. Калий и магний во фрукте помогают организму поддерживать постоянный пульс и расслаблять кровеносные сосуды. Он также содержат мангиферин — уникальный биоактивный ингредиент, защищающий клетки сердца от свободных радикалов, вызывающих воспаление.
  5. Защищает кожу. Большое количество витамина С в составе манго сохраняет кожу молодой и гладкой. Нутриент стимулирует выработку коллагена.
  6. Улучшает концентрацию и память. Уникальным качеством фрукта является высокое содержание глутаминовой кислоты — аминокислоты, которую организм использует для передачи информации от клеток к рецепторам в различных частях тела. Повышенный уровень глутаминовой кислоты помогает улучшить память.
  7. Улучшает зрение. Употребление одной чашки манго в день обеспечивает более 30% суточной потребности в витамине А. Этот нутриент защищает роговицу и укрепляет зрение, может обострить ночное зрение и уменьшить симптомы сухости глаз.
  8. Укрепляет иммунную систему. Высокое потребление витамина С в рационе способствует выработке белых кровяных телец, защищая организм от различных заболеваний.
  9. Регулирует пищеварительную систему. Манго содержит группу пищеварительных ферментов под названием амилазы. Организм использует их для расщепления сложных углеводов на простые сахара. Этот процесс облегчает усвоение углеводов и улучшает здоровье пищеварительной системы.
  10. Способствует снижению веса. Манго может быть более здоровой заменой сладостям. Высокое содержание клетчатки подавляет голод и обеспечивает сытость на более длительное время.
ЗОЖ