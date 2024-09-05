Диетолог назвал 10 главных преимуществ употребления манго перед сном
Манго могут стать отличным перекусом перед сном: они утоляют аппетит, не вызывая нарушений сна. Диетолог-нутрициолог Карлин Томас назвал преимущества употребления этого тропического фрукта на ночь.
- Улучшает качество сна. Перекус манго помогает быстрее заснуть и обеспечивает более восстанавливающий отдых. Тропический фрукт богат витаминами С и В6. Последний отвечает за синтез серотонина: организм использует этот нейромедиатор для выработки мелатонина, гормона, вызывающего сон.
- Устраняет заложенность носа. Употребление манго может улучшить дыхание во время сна. Кроме того, фрукт обладает противовоспалительными свойствами, полезными для профилактики и лечения астмы.
- Помогает контролировать артериальное давление. Манго богаты пищевыми волокнами и калием, которые могут быть полезны для регулирования артериального давления и укрепления здоровья сердца.
- Способствует здоровью сердца. Калий и магний во фрукте помогают организму поддерживать постоянный пульс и расслаблять кровеносные сосуды. Он также содержат мангиферин — уникальный биоактивный ингредиент, защищающий клетки сердца от свободных радикалов, вызывающих воспаление.
- Защищает кожу. Большое количество витамина С в составе манго сохраняет кожу молодой и гладкой. Нутриент стимулирует выработку коллагена.
- Улучшает концентрацию и память. Уникальным качеством фрукта является высокое содержание глутаминовой кислоты — аминокислоты, которую организм использует для передачи информации от клеток к рецепторам в различных частях тела. Повышенный уровень глутаминовой кислоты помогает улучшить память.
- Улучшает зрение. Употребление одной чашки манго в день обеспечивает более 30% суточной потребности в витамине А. Этот нутриент защищает роговицу и укрепляет зрение, может обострить ночное зрение и уменьшить симптомы сухости глаз.
- Укрепляет иммунную систему. Высокое потребление витамина С в рационе способствует выработке белых кровяных телец, защищая организм от различных заболеваний.
- Регулирует пищеварительную систему. Манго содержит группу пищеварительных ферментов под названием амилазы. Организм использует их для расщепления сложных углеводов на простые сахара. Этот процесс облегчает усвоение углеводов и улучшает здоровье пищеварительной системы.
- Способствует снижению веса. Манго может быть более здоровой заменой сладостям. Высокое содержание клетчатки подавляет голод и обеспечивает сытость на более длительное время.