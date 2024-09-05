Силовые упражнения вечером помогли людям спать дольше

Учёные обнаружили, что короткие, но регулярные сеансы силовых упражнений поздно вечером продлевают сон людей. Об этом говорится в журнале BMJ Sport & Exercise Medicine.

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В ходе недавнего исследования Университета Отаго в Новой Зеландии специалисты выяснили, что для более долгого сна нужно просто выполнять силовые упражнения по вечерам.

Для проведения эксперимента учёные отобрали 28 человек. В основном среди них были женщины. Средний возраст участников был 25 лет.

Добровольцы пришли в лабораторию на два сеанса. Во время первого они просто сидели четыре часа и смотрели телевизор, а во время второго каждые 30 минут делали перерывы на силовые упражнения (приседания) в течение 3 минут.

Оказалось, что, когда люди выполняли упражнения, они спали потом на примерно 27 минут дольше. При этом качество сна у них осталось прежним.

Правда, по словам Раджа Дасгупта, доктора медицины, сертифицированного врача и медицинского обозревателя Национального совета по проблемам старения, необходимо провести дополнительные исследования для проверки и подтверждения полученных результатов.

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