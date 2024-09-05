Диетолог раскрыла вред бекона

Если злоупотреблять беконом, могут появиться сердечно-сосудистые заболевания, рассказала в беседе с «Ридусом» диетолог Ирина Писарева. По ее словам, этот продукт может привести к атеросклерозу из-за большого количества жира.

Бекон — это свиное мясо с большим количеством жира, поэтому к нему лучше относиться предельно аккуратно, особенно если показатель холестерина находится на погранично высоком уровне, — объяснила медик.

Диетолог отметила, что за один раз нельзя съедать больше двух кусков бекона. Лучше всего добавлять к этому продукту зелень, овощи, яйца и цельнозерновой хлеб. Также рекомендуется разнообразить свой рацион, чтобы организм получал различные микроэлементы и витамины, добавила Писарева.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что яичница с беконом, а также бутерброды с колбасой существенно повышают риск развития деменции. По ее словам, в целом речь идет о любом обработанном мясе.

До этого проктолог Елена Смирнова заявила, что обработанное мясо, в частности бекон, колбаса и сосиски, вызывает риск развития онкологического заболевания. Она указала, что специалисты также советуют ограничить потребление обычного красного мяса, то есть баранины и говядины.