Фитнес-тренер рассказала, как привыкнуть к спорту без усилий

Приучить организм к тренировкам с минимальными усилиями помогает комбинирование упражнений с другими видами повседневной деятельности, например, с выгулом собаки. Об этом изданию MedicalXpress (MedXpress) рассказала фитнес-тренер из США Линдси Ки.

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По словам фитнес-эксперта, выполнение выпадов во время чистки зубов или отжиманий перед приемом душа помогает привыкнуть к тренировкам благодаря "накоплению привычек". Ки объяснила, привычка чистить зубы или уже сформирована многократным повторением. Привычку заниматься спортом закрепить может быть трудно, потому проще "присоединить" ее к той, что уже освоена.

Тренер рекомендует вводить упражнения постепенно. На первых этапах заниматься можно в течение нескольких минут, например, перед выходом на улицу и по возвращении домой. Ки уточнила, что такие непродолжительные тренировки не окажут видимого эффекта. Однако они помогут довести привычку до автоматизма и избежать лишнего стресса. Со временем длительность тренировок можно наращивать, занимаясь спортом во время прогулки с собакой.