Тренер поделился, сколько нужно ходить для уменьшения воспаления в организме

Хроническое воспаление всё чаще признают предвестником артрита, диабета, болезней сердца, ожирения и рака. При этом оптимальное количество ходьбы сильно варьируется от человека к человеку. Зависит это от состояния здоровья, уровня физической подготовки и сопутствующих заболеваний.

Научно доказано, что ходьба, особенно умеренной интенсивности, оказывает противовоспалительное действие на организм. Всего 20 минут ходьбы уменьшают воспаление. Также известно, что она улучшает кровообращение и лимфодренаж, способствует уменьшению количеств жира в организме.

Часто эксперты рекомендуют стремиться к 30 минутам ходьбы ежедневно в течение пяти дней в неделю. Вы можете разбить такую прогулку на два коротких сеанса по 15 минут.

Первостепенное значение для получения максимальных преимуществ от ходьбы имеет последовательность. Регулярные прогулки средней интенсивности более эффективны для борьбы с воспалением, чем редкие интенсивные упражнения.

Кроме того, вы можете ходить во время перерыва на работе или идти до неё пешком. Усилить положительный эффект прогулки помогут правильное питание, гидратация (употребление достаточного количества воды) и достаточный сон.

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