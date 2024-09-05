Ломота в костях и другие признаки, что вам не хватает солнечного света

В любое время года нам необходимо получать достаточно солнечного света, чтобы помочь организму нормально функционировать. Солнце нужно нам намного больше, чем может показаться. О проблемах, с которыми можно столкнуться из-за дефицита УФ-лучей, нам рассказала Дарья Муховцова, терапевт.

Вы чувствуете подавленность

Вы наверняка могли слышать о сезонном аффективном расстройстве. Оно случается с каждым вторым жителем крупных городов средней полосы России и наступает в середине осени, когда солнца становится меньше.

Дарья: «Человек в таком состоянии чувствует себя подавленным, вам даже может начать казаться, что началась депрессия, а причина нередко в отсутствии солнечного света в достаточном количестве».

Если вам знакомо это чувство, специалист рекомендует несколько раз в год проходить терапию синим светом.

Вы набираете вес

Помимо витамина D солнце помогает нам получать оксид азота, а с его помощью наш метаболизм работает как часы. При нарушении синтеза происходит резкий сбой и вы начинаете есть в два, а то и в три раза больше.

Дарья: «Дефицит витамина D также способствует развитию митохондриальной дисфункции, когда энергия теряется на глазах и ни о какой физической активности не идет речь».

Отсюда вторая причина набора веса.

Вам трудно уснуть

Недостаток солнечного света может спровоцировать жесточайшую бессонницу. При этом специалист не всегда может сразу определить, в чем причина. Обязательно сообщите лечащему врачу о своем образе жизни и проверьте уровень витамина D. Вероятно, восполнение этого недостатка сможет решить проблему со сном.

Вы чувствуете ломоту в костях

Неприятный симптом дефицита солнечного света, о котором не все подозревают. Наш эксперт поясняет, что ломота в костях и скованность в теле можно легко принять за первые симптомы артрита, хотя в реальности вам просто необходимо восполнить дефицит витамина D. Проходите ежегодный витаминный чекап, чтобы избежать подобных проблем.