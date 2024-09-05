Согласно последним исследованиям, без особого вреда для здоровья человек может выпить в день до трех-четырех чашек кофе. Однако, уточнила кардиолог Юлия Маршинцева, это утверждение не имеет никакого отношения к людям с высоким давлением.

Дело в том, что кофеин, содержащийся в напитке, может усугубить состояние гипертоника. Также от кофе лучше отказаться при депрессии, панических атаках, учащенном сердцебиении, уточнила кардиолог в разговоре с РИА Новости.

Врач объяснила, что бодрящий напиток может усилить негативное состояние.

Правда, отметила врач, решая, пить или нет кофе, человек должен руководствоваться своими ощущениями.

Маршинцева рассказала, что абсолютных противопоказаний к кофе нет, поэтому в случае, если у человека высокое давление или пульс, а он выпивает 1-2 чашки и при этом хорошо себя чувствует, то отказываться от кофе не стоит.

Напомним, недавно выяснилось, что допустимое количество кофе может варьироваться в зависимости от того, где был приготовлен напиток.

Исследования показали, что в кофе навынос в три раза больше кофеина, чем в напитке, приготовленном дома. Это значит, что допустимую норму стимулятора можно превысить, выпив всего 2-3 чашки такого напитка.

Также сообщалось, что напиток помогает задерживать риск возникновения поликистоза яичников.

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