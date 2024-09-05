Врач назвал категории людей, которым нужно есть рыбу каждую неделю

Несмотря на то, что рыба, содержащая в себе большое количество омега-3, омега-6 и всевозможных микроэлементов, может быть полезна для каждого человека, отдельным категориям людей специалисты рекомендуют употреблять ее в пищу регулярно — не реже одного-двух раз в неделю. Об этом рассказал врач-терапевт клиники персональной медицины Михаил Братусь.

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По словам врача, омега 3 и 6, которые содержаться в рыбе, имеют крайне полезное свойство — эти полиненасыщенные жирные кислоты являются строительным материалом для клеток мозга. Кроме того, они помогают организму избавиться от переизбытка «плохого» холестерина в крови. Таким образом, особенно важны они для детей, чей организм продолжает формироваться. Поэтому заменить рыбу полностью другими продуктами практически невозможно.

— В медицине есть такое понятие, как «среднеземноморская диета», которая включает в себя употребление рыбной продукции не менее 1-2 раз в неделю. Данная диета особенно показана людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, нейродегенеративными заболеваниями, жировым гепатозом и онкологическими заболеваниями, — приводит слова Братуся «РИАМО».

Эксперты считают, что россияне употребляют мало рыбы, потому что она является дорогим продуктом и позволить включить ее в рацион могут немногие люди. По данным исследования специалистов «СберМаркетинга», стоимость является не единственной причиной спада спроса на рыбу. По словам экспертов, многие не покупают этот продукт из-за того, что не умеют его готовить.