Врач предупредила об опасности сидения на унитазе с телефоном

Привычка долго сидеть на унитазе с телефоном может привести к геморрою, запорам и инфекциям, поделилась с LIFE.ru врач-колопроктолог Нина Зубова. По ее словам, от гаджетов в туалете лучше отказаться.

Врач отметила, что частое использование смартфона приводит к задержке дефекации из-за того, что человек отвлекается от «основной задачи». Длительное сидение на унитазе приводит к наполнению кровью геморроидальных вен, их расширению и образованию геморроя. К тому же такая привычка вызывает хронические запоры.

Любителям телефонов в туалете также грозят инфекционные заболевания, потому что на сиденье унитаза, кнопке смыва и дверной ручке живет множество вредных бактерий, указала специалист.

Если брать с собой телефон в туалет, то болезнетворные бактерии неминуемо окажутся на поверхности гаджета, а оттуда, через прикосновения немытыми руками, могут попадать на слизистую глаз, носа, с пищей в желудочно-кишечный тракт, — подчеркнула Зубова.

Она добавила, что смартфон в туалете лучше заменить на книгу или журнал, а еще лучше — и вовсе отказаться от источников информации. Можно заменить их на медитацию или дыхательные упражнения, чтобы не проводить на унитазе слишком много времени.

Ранее технический эксперт Илья Казаков рассказал, что при попадании смартфона в воду нужно его выключить. По его словам, после этого необходимо как следует высушить гаджет чистой тканью или салфеткой.