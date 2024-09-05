Стоматолог рассказал, чего не стоит делать при чистке зубов

Стоматолог Ферах Хамид назвал две ошибки при чистке зубов, которые приводят к пожелтению эмали. Первая из них — обходиться без воды.

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«Перед началом чистки рекомендуется намочить зубную щетку. Этот небольшой шаг облегчает нанесение зубной пасты на зубы, что делает чистку более эффективной», — объяснил эксперт в беседе с Daily Mail.

Хотя на первый взгляд может показаться, что «сухая» чистка усилит концентрацию пасты в ротовой полости, на самом деле без воды зубная паста плохо распределяется, зубы со временем могут стать более тусклыми.

Вторая ошибка, по мнению специалиста, — чистить зубы вскоре после употребления напитков и фруктов, содержащих кислоты, — они могут временно размягчить зубную эмаль.

«Слишком поспешная чистка зубов после употребления кислой пищи может привести к разрушению зубной эмали. Это обнажает более желтый слой под ней и делает ваши зубы еще более желтыми», — рассказал эксперт.

Рекомендуется прополоскать рот обычной водой и дать эмали минимум час для восстановления.