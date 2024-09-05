Врач рассказала, как не разболеться осенью

Врач Бурнацкая назвала позитивное мышление залогом крепкого иммунитета осенью. Календарная осень уже наступила. Это значит, что не за горами осень климатическая со всеми её неприятными спутниками вроде простуды и гриппа. Готовить иммунитет ко всем напастям холодного времени года стоит заранее. Рассказываем, как усилить защиту организма подручными средствами.

Чем можно укрепить иммунитет

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая перечислила РИАМО шесть составляющих крепкого иммунитета:

Еда. Для укрепления иммунитета осенью подойдут цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты), а также чеснок, имбирь, йогурт, орехи и семена.

Для укрепления иммунитета осенью подойдут цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты), а также чеснок, имбирь, йогурт, орехи и семена. Вода. Гидратация помогает поддерживать все системы организма, включая иммунную.

Гидратация помогает поддерживать все системы организма, включая иммунную. Режим дня. Регулярный график сна и бодрствования поможет организму восстанавливаться, а значит, быть крепче.

Регулярный график сна и бодрствования поможет организму восстанавливаться, а значит, быть крепче. Гигиена. Регулярное мытьё рук с мылом помогает предотвратить распространение вирусов, отметила доктор.

Регулярное мытьё рук с мылом помогает предотвратить распространение вирусов, отметила доктор. Эфирные масла. Масла чайного дерева или лаванды обладают антисептическими свойствами.

Масла чайного дерева или лаванды обладают антисептическими свойствами. Позитивное мышление. Психоэмоциональное состояние важно для здоровья. Настрой на позитив и поддержка близких могут значительно повысить устойчивость к болезням, заключила эксперт.

Что не надо есть осенью

Существуют продукты, которые укрепляют иммунитет, а есть и те, которые его подрывают. Чтобы не болеть, эксперты советуют в холодное время года не налегать на эти продукты:

фруктовые и овощные соки из магазина;

сладкая газировка;

сырые овощи и фрукты;

консервы;

жирное мясо;

белый хлеб.

Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют не пытаться «согреться» с помощью алкоголя — он вызывает проблемы с терморегуляцией и нарушает потоотделение.