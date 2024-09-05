Кардиолог Гендельман рассказал, в чем секрет долгожителей

По словам телеврачей Елены Малышевой и Германа Гендельмана, сердце – главная мышца в человеческом организме. От работы органа зависит, как быстро человек начнет чувствовать старость.

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С возрастом сердце становится менее эластичным, снижается количество митохондрий и скорость их работы. Поэтому ему тяжелее качать кровь, а человеку в результате выполнять физические нагрузки.

Возраст сказывается и на состоянии сосудов, они забиваются холестериновыми бляшками, становятся менее эластичными, рассказал Гендельман в эфире программы «Жить здорово!».

«Это приводит к повышению артериального давления со всеми вытекающими последствиями», - уточнил кардиолог.

Но врачи отметили, что сердце долгожителей и сердце среднестатистического человека работают по-разному.

Все это на себе ощущает среднестатистический человек. В то же время, организм долгожителей отличается. В нем все эти возрастные изменения происходят медленнее, в среднем разница составляет 20-30 лет.

Еще одна особенность долгожителей – чаще всего это люди без лишнего веса, с нормальным уровнем холестерина, сахара в крови и давления.

Напомним, ранее учёные из Мадридского университета определили черты характера, которые продлевают жизнь. Помимо этого они рассказали о факторах, объединяющих долгожителей.

Например, у долгожителей хорошее образование, среди них много тех, кто занимался музыкой на любительском или профессиональном уровне. Их социальный статус был высок. Они отличались хорошей физической активностью.

В этой группе долгожителей было много разведённых, которые по тем или иным причинам расстался с супругой или с супругой, и в повседневной жизни они были достаточно независимы.

Также они выявила особые генетические маркеры у лиц, достигших столетнего возраста, которые сохраняют ясность мышления даже на протяжении века и более.

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