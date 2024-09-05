Какие продукты следует есть после 60 лет

Регулярное потребление рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов снижает риск переломов, болезней сердца и рака у пожилых. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Екатерина Гиренко.

© Unsplash

«Для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца пожилым рекомендуется употреблять рыбу не менее двух-трех раз в неделю. Также полезны растительные масла в умеренном количестве, а животные жиры лучше минимизировать. Субпродукты, включая печень, почки, мозг, рекомендуется употреблять не чаще раза в неделю: они содержат много холестерина. Красное мясо тоже рекомендуется употреблять не чаще раза в неделю», — рассказала врач.

Суточная потребность в белке у здоровых людей пожилого возраста составляет 1-1.2 г на кг массы тела, при остром или хроническом воспалении потребность — 1.5 г на кг, при травмах или недостатке питания — 2 г на кг. До 30% животных белков в рационе могут составлять молочные продукты. Они богаты кальцием, а потому уменьшают риск остеопороза — снижения прочности костей.

«Норма кальция — 1200 мг в сутки. Им богаты кисломолочные продукты, кунжутные семечки, соевые бобы и сыр тофу. Кальций хуже усваивается из продуктов с щавелевой кислотой, например, шпината, кофе, зеленого горошка, спаржи и арахиса. Если употребление молочных продуктов вызывает дискомфорт, нужно обратиться к врачу, так как могут быть показаны пищевые добавки кальция. Также важно включить в рацион продукты с витамином Д (норма 800-2000МЕ в сутки): рыбу, сливочное масло, печень говяжью, сметану, сыр», — объяснила Гиренко.

Врач рекомендовала есть три-пять раз в день небольшими порциями и не переедать, так как с возрастом потребности организма в энергии снижаются, и повышается риск избыточного веса. Питаться полноценно поможет метод тарелки: четверть ее должны занимать белки (рыба, мясо, птица, яйца, молочные продукты или бобовые), четверть — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, макароны, картофель) и половину — овощи и фрукты.