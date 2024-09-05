Тольяттинский врач объяснила, как стресс влияет на здоровье кожи

По словам Анастасии Мухитдиновой, гормоны стресса (кортизол и адреналин) подавляют иммунную систему и делают кожу более уязвимой к инфекциям и воспалениям.

Одновременно нарушается баланс гормонов. Из-за этого увеличивается уровень андрогенов. Они стимулируют выработку сала. В итоге обостряются такие болезни как псориаз, экзема, розацеа, крапивница и акне.

Дерматовенеролог советует наладить эффективное управление временем и здоровый сон, заниматься спортом, медитацией и йогой. Поможет и общение. Также желательно отказаться от алкоголя и кофеина.

Недавно врачи рассказали, как предупредить меланому.