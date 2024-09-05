Гастроэнтеролог рассказал, когда нужна бесшлаковая диета

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков сообщил, в каких случаях человеку следует придерживаться бесшлаковой диеты. При этом режиме питания запрещены некоторые продукты, которые способны привести к образованию в пищеварительном тракте шлаков.

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По словам медика, в медицине нет термина «зашлакованность». Организм человека способен сам избавиться от всего ненужного через кожу, печень и почки.

Воспользоваться этой диетой врач порекомендовал только в трех случаях. Во-первых, при запорах. Исключение из рациона продуктов с клетчаткой в составе позволит нормализовать стул. Также она поможет при обострении заболеваний ЖКТ, так как снизит нагрузку на пищеварение.

Кроме того, придерживаться такого питания следует перед медицинскими процедурами, такими как колоноскопия.

При бесшлаковой диете необходимо отказаться от алкоголя, специй и сладостей. Также временные ограничения накладываются на зерновые, овощи, фрукты и бобовые, сообщается на портале «Доктор Питер».

Такое питание должно быть ограничено по времени, потому что в долгосрочной перспективе приводит к дефициту питательных веществ, слабости, головокружению и головным болям. Назначать его должен только специалист, подчеркнул Садыков.

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