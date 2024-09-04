Врачи раскрыли противораковое свойство арбуза

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, раскрыли уникальное противораковое свойство арбуза в эфире телепрограммы «Жить здорово!».

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Коновалов объяснил, что в ягоде содержится естественный антиоксидант под названием ликопин. Медик отметил, что это соединение защищает глаза от свободных радикалов, препятствуя ухудшению зрения и предотвращая многие болезни органов зрения. Малышева в свою очередь отметила, что это вещество также защищает женщин от рака груди, а мужчин — от развития онкологии простаты. Продеус же рассказал о высокой концентрации в арбузе кремния, который предотвращает развитие остеопороза, передает сайт Первого канала.

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