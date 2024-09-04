Как сохранить здоровье суставов

Эти рекомендации позволят уменьшить болевые симптомы во время тренировок.

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«Суставы — это буквально то, на чём держится весь человеческий скелет. Они создают из костей опору для тела, поэтому берут на себя любую нагрузку, вне зависимости от положения. Эти структуры в любом случае постепенно стираются, такова природа и возрастные изменения. Однако у многих это происходит намного раньше, чем должно, и в более масштабной степени. Почему? Как распределять нагрузку правильно и замедлить изнашивание суставов?»

Почему возникают проблемы с суставами?

Сустав представляет собой сложную анатомическую конструкцию в области соединения костей. Устройство суставных частей подобно шарнирам — благодаря им скелет подвижен и устойчив.

Статистика показывает, что каждый 10-й сталкивается с проблемами с суставами. И всегда высок риск того, что кто-то из этих людей станет инвалидом.

У многих сложилось мнение, что суставы могут болеть только из-за чрезмерных физических нагрузок и травм, однако есть ещё ряд причин:

патологии внутренних органов;

лишний вес;

сбои в обменных процессах;

дефицит хондро-составляющих в рационе (мясо, сыры, морепродукты);

наследственная предрасположенность;

плоскостопие:

инфекции;

нарушение осанки.

Разумеется, к каждому случаю нужен свой подход, в зависимости от конкретных обстоятельств и факторов. Однако существуют определённые «заповеди», благодаря которым можно уберечь суставы от преждевременных негативных изменений.

Иногда лучше не прыгать

Принято считать, что прыжки способствуют улучшению лимфотока и кровотока. Да, отчасти это правда, однако, чтобы разогнать кровь, нужно упражняться на регулярной основе. Необходимо делать это правильно.

Если человек, желая как можно быстрее достичь результатов, переусердствует и даёт суставам слишком сильную нагрузку — они просто не выдерживают. Тем более если есть большой лишний вес или склонность к патологиям.

Поэтому при наличии болевых ощущений во время подобных нагрузок следует отказаться от них и дать конечностям отдохнуть. Если боль беспокоит постоянно, то лучше в срочном порядке обратиться к врачу и пройти обследование. Желательно с этим не затягивать, чтобы не усугублять собственное положение.

Сидячее положение — не равно полная безопасность для суставов

Малоподвижный образ жизни и сидячая работа всегда приводят к замедлению кровотока и ухудшению обменных процессов. Как следствие, в организме наступает дефицит макро- и микроэлементов.

Да, порой всем нам приходится проводить долгие часы за монитором компьютера. Тем не менее можно предпринимать какие-то действия для того, чтобы оптимизировать его. Например, сидеть прямо, с согнутыми в коленях ногами, упираясь ими о пол. Также периодически вставать и разминаться, после работы делать растяжку.

Важно! Если вы не хотите проблем со здоровьем, вы должны забыть о любимой позе, когда кладёте ногу на ногу — она приводит к пережиму ягодичной мышцы и стягиванию фасции бедра.

Никаких тяжестей — только здоровая нагрузка

Поднятие тяжестей чревато как нарушением суставов, так и стиранием межпозвоночных дисков. Когда человек поднимает что-то тяжёлое, перемещая предмет, высока вероятность того, что произойдёт сдавление головки бедренной кости и, как следствие, образуются микротрещины.

При таком раскладе больной не сможет вести полноценную физическую деятельность, и ему в итоге потребуется хирургическое вмешательство.

Бедренные кости — весьма уязвимые места

Вертел бедренной кости — бугор, к которому крепятся ягодичная и средняя ягодичная мышцы, всегда находящиеся в напряжении. Само крепление расположено на сухожилиях, его достаточно легко травмировать, и, соответственно, необходимо уделять ему особое внимание.

Чтобы сохранить суставы, рекомендуется растирать верхнюю часть боковой стороны бедра. Например, лечь на бок, подложить что-то между ног, делая акцент на область колен, и начать массировать область. Так можно снизить нагрузку на сустав.

Не забываем беречь и стопы

Ежедневно ходьба, сидение и стояние задействуют наши стопы, оказывая на них давление. От этого никуда не деться, зато можно оптимизировать нагрузку — перенести вес с пятки на внешний край стопы и пальцы. Так получится предотвратить появление косточек на больших пальцах, а значит, не допустить нарушений суставов.

Укрепление колленых суставов

Нередко нам приходится использовать колени в качестве опоры, сгибать их или даже случайно падать. И здесь неправильное положение коленного сустава вредит состоянию мениска (хрящевая прокладка, которая амортизирует и стабилизирует коленный сустав), восстановление которого возможно только хирургическим путём.

Чем бы вы ни занимались, старайтесь адекватно распределять физическую нагрузку, делать перерывы и давать коленям отдохнуть. Это снизит риск травмирования.

Чтобы предотвратить или замедлить износ суставов, необходимо принять ряд мер и внедрить здоровые привычки в повседневную жизнь. Регулярные физические упражнения, особенно укрепляющие мышцы вокруг суставов, помогут поддерживать их стабильность и гибкость.

Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, позволит укрепить хрящевую ткань и остановить её дегенерацию.