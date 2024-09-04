Врач озвучил неожиданную причину изжоги

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неожиданную причину изжоги. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что ношение тесной одежды может быть причиной недуга. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Гостья передачи на вопрос, действительно ли ношение тесной одежды может провоцировать изжогу, ответила отрицательно. Врач не согласился с предположением девушки.

«На самом деле может, потому что тесная одежда сдавливает брюшную полость — увеличивается давление, и это может привести к гастроэзофагеальному рефлюксу, то есть к забросу желудочного сока в пищевод», — отметил Агапкин.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предупредили о вреде распространенной привычки. Медики рассказали, что употребление жевательной резинки со вкусом мяты провоцирует изжогу.